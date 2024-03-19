AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca достигла соглашения о приобретении американской Fusion Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов, говорится в пресс-релизе AstraZeneca.

AstraZeneca заплатит $21 денежными средствами за акцию Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до $3 за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в $2,4 млрд.

Котировки Fusion завершили торги понедельника на уровне $10,64 за бумагу. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем в 2,5 раза (на 165%) на ожиданиях, что она может стать мишенью для поглощения со стороны более крупных игроков сектора.

Закрытие сделки ожидается до конца второго квартала.

AstraZeneca - международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Кембридже (Великобритания). Компания занимается разработкой и коммерциализацией лекарств преимущественно в таких областях как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, а также редкие заболевания. Компания работает более чем в 100 странах мира.