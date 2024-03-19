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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Русал" назвал последствия для ЕС от возможных санкций против российского алюминия

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Основными жертвами потенциальных санкций против российского алюминия станут малые и средние перерабатывающие компании Евросоюза, заявил "Русал", комментируя информацию о том, что в ЕС обсуждают введение санкций на алюминий "Русала".

На фоне кризиса в Красном море санкции нарушат цепочки поставок, что неизбежно приведет к дальнейшему дефициту и росту цен на алюминий, считает компания.

Индустриальная группа European Aluminium лоббирует введение санкций ЕС на алюминий из России, при этом предлагая вывести из под удара принадлежащие "Русалу" сырьевые активы в европейских странах, где производятся бокситы и глинозем, сообщил ранее Reuters. Ассоциация ссылается на то, что ЕС сможет успешно заменить российский алюминий за счет закупок в других странах, а также на фоне профицита, вызванного низким потреблением и ростом местного производства.

Мелкие и средние участники downstream-звена являются важной частью европейской экономики, обеспечивая 70% оборота и 92% занятости в алюминиевой промышленности в Европе, отметил "Русал". "Именно они столкнутся с дефицитом, ростом цен и будут вынуждены покупать алюминий с более высоким содержанием углерода у компаний, использующих угольные плавильные заводы", - говорится в пресс-релизе "Русала".

Компания напомнила, что более 95% своего алюминия производит с использованием гидроэлектроэнергии, и любой запрет российского низкоуглеродного металла активно работает не в пользу декарбонизации.

Производство первичного алюминия в Европе снижается, континент импортирует почти 90% используемого алюминия, напомнил "Русал". Введение санкций моментально лишит ЕС 500 тысяч тонн алюминия в год.

"Русал" также заявил, что члены European Aluminium являются его прямыми конкурентами и ассоциация открыто лоббирует интересы крупных добывающих компаний, игнорируя нужды мелких и средних компаний, занимающихся переработкой алюминия.

Сейчас в ЕС действует запреты на алюминиевую проволоку и фольгу из России, но первичный металл, составляющий 85% от общего объема импорта алюминиевой продукции, вне сферы действия санкций. По данным Trade Data Monitor, импорт российского алюминия в ЕС в 2023 году составил 512 тысяч тонн, или 8% от общего объема, снизившись с 12% в 2022 году и 19% в 2018 году. Согласно отчету "Русала" по МСФО, на Европу все еще приходится 28% выручки компании ($3,4 млрд из общей выручки $12,2 млрд рублей).

Евросоюз Русал European Aluminium
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