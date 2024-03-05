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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

РЖД отметили рост экспорта алюминия "Русалом" на 15% в январе-феврале

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Заводы "Русала" в январе-феврале 2024 года увеличили экспорт алюминия на 14,6% в годовом измерении, до 458 тысяч тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В январе экспорт алюминия был на 30% выше г/г.

По данным РЖД, суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" за два месяца 2024 года, включая отгрузку по России, вырос на 14% к данным годичной давности, составив 575 тысяч тонн. Перевозки алюминия внутри России выросли на 12%, до 117 тысяч тонн.

Импорт глинозема предприятиями "Русала" в январе-феврале снизился на 1% к уровню прошлого года, до 867 тысяч тонн.

РЖД Русал
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