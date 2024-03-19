Латвия предложила добавить марганцевую руду и оксид алюминия в новые санкции против РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Латвия предлагает при подготовке очередного, четырнадцатого пакета санкций Евросоюза против России включить в него запрет на импорт в ЕС российской сельскохозяйственной продукции, а также экспорт в РФ и транзит используемого в оборонной промышленности сырья - марганцевой руды и оксида алюминия, сообщили агентству BNS в МИД Латвии.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш 18 марта на Совете иностранных дел ЕС призвал усилить санкционное давление против России и начать работу над четырнадцатым пакетом санкций, расширив запрет на экспорт и транзит сырья, используемого в ОПК, и распространив его на сельхозпродукцию.

Партии, формирующие латвийское правительство, считают, что этот вопрос необходимо срочно решать на уровне ЕС, заявила 18 марта премьер-министр Эвика Силиня после заседания коалиции. Марганцевая руда пока не признана товаром двойного назначения, на который распространяются санкции ЕС, поэтому Латвия работает над тем, чтобы добиться такого признания.

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что после достижения соглашения на уровне ЕС необходимо будет разработать и компенсационные механизмы для латвийских предприятий.

Министр сообщения Каспар Бришкенс сказал, что он уже призвал транспортный сектор к максимальному отказу от сделок с Россией.

Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 13 пакетов санкций против России. Последний из них был утвержден 23 февраля. В санкционный список попали 106 физических и 88 юридических лиц. Среди прочего новый пакет санкций предусматривает расширение ограничений на экспорт ряда товаров, которые требуются для производства беспилотников. В частности, ЕС ввел запрет на экспорт электронных трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, которые могут использоваться в качестве компонентов БПЛА.

Помимо этого, введен запрет на алюминиевые конденсаторы, которые можно применять в военной области.

Совет ЕС также постановил, что ограничения в области импортно-экспортного контроля в рамках 13-го пакета санкций распространятся на некоторые компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.