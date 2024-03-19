Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Минфин 20 марта проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов 20 марта проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

В ЦБ Армении заявили, что банки сами оценивают риски санкций при работе с системой "Мир"

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });