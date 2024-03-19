Минфин 20 марта проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов 20 марта проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).