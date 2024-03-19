Россия за пять лет увеличила экспорт шоколада на 40%, до $781 млн

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия в последние годы активно наращивает присутствие на мировом кондитерском рынке, занимая на нем 13-е место, сообщил замруководителя центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Андрей Кучеров.

По его данным, с 2017 по 2023 годы Россия увеличила экспорт кондитерской продукции в полтора раза в стоимостном выражении. Ключевым сегментом является шоколад, поставки которого выросли более чем на 40%, до $781 млн.

По темпам роста лидируют мучные кондитерские изделия, экспорт которых увеличился более чем в 1,8 раза. "В результате доля мучных изделий в общей структуре экспорта за период 2017-2023 годов выросла с 32% до 38%", - сказал он.

Поставки сахаристых изделий за этот период увеличились на 46%.

География российского кондитерского экспорта охватывает преимущественно дружественные рынки соседних стран. Наиболее крупная доля приходится на Казахстан, значительно выросли поставки в Белоруссию, Узбекистан и Китай. В частности, рост экспорта в Узбекистан превысил 4,5 раза, в Казахстан составил 2 раза, в Белоруссию - почти 1,8 раза в стоимостном выражении.

По словам Кучерова, перспективы роста российского кондитерского экспорта связаны, в частности, с расширением поставок в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

"Развивая свое присутствие на внешних рынках, российские компании уделяют большое внимание созданию инфраструктуры и обеспечению каналов дистрибуции. Так, "Белевская мануфактура" в 2023 году открыла офис в Китае, а также вышла в розничные сети и duty free Саудовской Аравии, Гонконга и Израиля, - сообщил он. - "Объединенные кондитеры" провели листинг в торговых сетях ОАЭ и запустили линейку шоколада под новым экспортным брендом Alionka Gold во флоупаке".

Кучеров напомнил, что в рамках поддержки экспортеров государство берет на себя часть затрат на транспортировку и сертификацию продукции. Российский экспортный центр предоставляет возможность бесплатного размещения продукции в постоянно действующих павильонах, которые располагаются в КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Турции и Вьетнаме.