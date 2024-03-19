Рынок акций РФ откатился к 3265п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером во вторник скорректировался вниз из-за локальной фиксации прибыли игроками, несмотря на выросшую нефть (Brent превысила $87 за баррель) и ослабление рубля; индекс МосБиржи откатился в район 3265 пунктов (уровень конца февраля) во главе с бумагами нефтегазовых компаний. Выросли бумаги "ТКС Холдинга" (+5%) и "Яндекса" (+2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3264,97 пункта (-1%), индекс РТС - 1111,56 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,1%.

Доллар к 18:50 вырос до 92,5 рубля (+0,58 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-5,1%), "Роснефти" (-3,5%), "Татнефти" (-2,6%), "Аэрофлота" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), ВТБ (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -1,1% "префы"), ОК "Русал" (-1,7%), "РусГидро" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), Polymetal (-1,5%), "Норникеля" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "МТС" (-1,1%), "ММК" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Основными жертвами потенциальных санкций против российского алюминия станут малые и средние перерабатывающие компании ЕС, заявил "Русал" во вторник, комментируя информацию об обсуждении ограничений на свою продукцию. На фоне кризиса в Красном море санкции нарушат цепочки поставок, что неизбежно приведет к дальнейшему дефициту и росту цен на алюминий, считает компания.

Подорожали во вторник акции "ТКС Холдинг" (+5%), "Яндекса" (+2,6%), "Мечела" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), расписки OZON (+0,4%), бумаги АФК "Система" (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций во вторник перешел к нисходящей коррекции, несмотря на слабость рубля и рост цен на нефть. Если последняя поддерживается напряженностью на Ближнем Востоке, то в металлах прошла заметная ценовая просадка. Отчасти виновником этого стал доллар США, крепчающий на мировом рынке перед итогами заседания Федрезерва.

Приближение важных событий, в том числе и решения ЦБ РФ по ставке, сложная геополитическая ситуация и локальный дефицит идей вынуждают инвесторов частично фиксировать прибыль, считает эксперт.

Внешний фон был в целом нейтральным. Мартовский индекс экономических настроений ZEW для еврозоны вышел ощутимо лучше прогнозов. Сюрпризов по процентным ставкам от ФРС не ожидается, однако инвесторы могут чутко реагировать на тон заявлений и прогнозы регулятора. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 марта - 3235-3325 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, снижение рынка акций РФ ускорилось к вечеру, что, скорее всего, связано с ожиданиями решения ФРС США по процентным ставкам. Несмотря на то, что консенсус аналитиков предполагает неизменность ставок, на российском и мировых фондовых рынках есть опасения, что процесс перехода к смягчению монетарной политики в США может затянуться, и доллар продолжит расти. Также на индекс РТС оказало давление ослабление рубля, связанное с той же причиной.

Цена нефти Brent обновила максимум за последние полгода на фоне заявлений представителей ряда крупнейших нефтяных компаний мира, в том числе Saudi Aramco, о том, что полный отказ мира от потребления нефти был бы слишком преждевременным.

Лидерами роста выступили акции МКПАО "ТКС Холдинг", через день после начала торгов новыми, зарегистрированными в РФ бумагами, и краткосрочного падения из-за "навеса" бумаг некоторых выходящих из них акционеров. Лидерами понижения оказались акции "Газпром нефти", возможно, в связи с недавним выходом разочаровавших инвесторов данных о чистой прибыли компании по МСФО за 2023 год, которая снизилась почти на 15% (до 641 млрд руб.), считает аналитик.

Также в лидеры роста вошли бумаги "Яндекса", обновившие максимум с февраля 2022 года. Взлет акций мог быть связан с тем, что его подразделение, облачная платформа Yandex Cloud, раскрыла операционные результаты за 2023 год: выручка сервиса выросла за год на 70% (до 13,3 млрд руб.), число пользователей увеличилось на 20% (до 29,3 млн). С 2021 года выручка этой компании увеличилась в 4,6 раза. При этом, по данным презентационных материалов Yandex Cloud, 95% потребления облачных сервисов компании приходится на внешних пользователей, то есть компания может монетизировать свои услуги, не прибегая к помощи компаний группы "Яндекс". Уход из России облачных сервисов Microsoft освобождает для Yandex Cloud очень перспективную нишу и позволит ей нарастить долю на этом рынке. Возможно также, что рынок ожидает от компании неких положительных новостей, связанных с будущей редомициляцией группы компаний в Россию. Также драйвером роста могут быть новости о сроках обмена и выкупа акций. Целевая цена по бумагам "Яндекса" составляет 4200 руб., считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс Мосбиржи вечером усилил снижение, но такую динамику можно назвать скорее временной, так как индекс сохраняет тенденцию к росту в среднесрочной перспективе. Давление на котировки акций оказали смешанные сигналы с глобальных площадок, рост доходностей по консервативным инструментам, а также ожидания предстоящего заседания ЦБ РФ. Базовый сценарий предполагает, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых. Текущие темпы инфляции хотя и снизились относительно осенних уровней прошлого года, но остаются выше таргета регулятора. Более того, сохраняются и основные проинфляционные факторы. При этом ожидается, что наибольшее снижение ставки может произойти во втором полугодии, а на конец года ставка может составить 12-13% годовых, считает эксперт.

Нефть Brent во вторник превысила $87 за баррель и продолжает движение к верхней границе ожидаемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель. Котировки поддерживает сохранение геополитической напряженности в секторе Газа и Красном море. Помимо этого, фундаментальные факторы также говорят в пользу роста цен на нефть: на рынке сохраняется дефицит поставок сырья благодаря ОПЕК+, который продолжает придерживаться своих ограничений на добычу. Очередным драйвером роста может стать новый прогноз МЭА, отражающий восстановление спроса на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов, полагает Федосов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,6%), но нет единого вектора в США (к 18:50 МСК индексы S&P 500 и Dow подросли на 0,1-0,6%, Nasdaq просел на 0,4%).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 года и отказался от контроля доходности 10-летних гособлигаций. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%. Банк Японии удерживал ставку на отрицательном уровне с февраля 2016 года.

Число новостроек в США в феврале увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг США. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,374 млн, а не 1,331 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 7,1% с ранее объявленного январского уровня, сообщает Trading Economics.

Федрезерв завершит двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок.

Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

На нефтяном рынке во вторник цены обновили максимумы с конца октября.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $87,56 за баррель (+0,8% и +1,8% накануне), апрельская цена WTI - $83,72 за баррель (+1,2% и +2,1% в понедельник).

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.

Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордном за три года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "РБК" (-7%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-3,9% и -2,6% "префы"), "Магаданэнерго" (-3,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-3,2%), расписки Qiwi (-3,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-3,1%), ПАО "Россети-ФСК" (-3%), "Росгосстраха" (-2,9%).

Холдинг SFI (-1%) анонсировал проведение IPO своей "дочки" - лизинговой компании "Европлан". Листинг и начало торгов акциями "Европлана" планируются в конце марта, сообщается в пресс-релизе. Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") - предложит инвесторам принадлежащие ему акции. Компания и SFI берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода.

Потенциальный объем IPO в сообщении не раскрыт, отмечено лишь, что SFI после размещения сохранит преобладающую долю в капитале "Европлана". Компания ожидает включения своих акций в первый уровень листинга.

Выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (+12,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (+3,1%), ПАО "Группа Позитив" (+3%), ПАО "Евротранс" (+2,8%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 126 млрд рублей (из них 30,86 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 15,81 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 14,61 млрд рублей на акции "Яндекса").