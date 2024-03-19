Рубль заметно подешевел к основным валютам на рисках новых ограничений против РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне усиления рисков скорого введения западными странами новых антироссийских ограничений.

Курс доллара составил 92,65 руб. в 19:00, что на 73 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,66 руб., подорожав на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,3 копейки, до 96,25 руб. Курс китайского юаня поднялся на 10,4 копейки - до 12,83 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел в основных валютных парах по итогам торгов во вторник на фоне очередного усиления рисков введения новых антироссийских ограничений со стороны западных стран. В то же время, поддержку рублю продолжают оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, продажа валюты в рамках бюджетного правила и высокие цены на нефть.

Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому Украина сможет начать получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле, сообщает агентство Bloomberg.

Законопроектом предусмотрено введение налога на непредвиденные расходы на прибыль, полученную от российских средств, "с целью использования примерно 3 млрд евро в год для финансирования поставок оружия Украине и стимулирования ее оборонной промышленности".

Агентство отмечает, что, согласно законопроекту, доля от доходов, полученных с 15 февраля, будет перечисляться ЕС два раза в год, пока не будут сняты санкции в отношении России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что использование доходов от замороженных в ЕС активов РФ в интересах Украины было одной из тем обсуждения министрами иностранных дел стран союза, и это предложение в целом поддержано.

В четверг и пятницу состоится заседание Евросовета, на котором планируется обсуждение 14-го пакета антироссийских санкций, в который могут быть включены, в том числе, марганцевая руда и оксид алюминия.

Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 13 пакетов санкций против России. Последний из них был утвержден 23 февраля. В санкционный список попали 106 физических и 88 юридических лиц. Среди прочего новый пакет санкций предусматривает расширение ограничений на экспорт ряда товаров, которые требуются для производства беспилотников. Помимо этого, введен запрет на алюминиевые конденсаторы, которые можно применять в военной области.

Совет ЕС также постановил, что ограничения в области импортно-экспортного контроля в рамках 13-го пакета санкций распространятся на некоторые компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

Участники рынка постепенно переходят в режим ожидания ключевых событий недели. 19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

Большинство экспертов ждут сохранения процентной ставки на уровне 5,25-5,5%. Она удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля. Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство американского Центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

22 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте немного снизились. В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на средний уровень 2023 года).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте уменьшилась с 15,2% до 14,8%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник ситуация на валютном рынке вновь развернулась не в пользу рубля, доллар подобрался к отметке 92,5 руб. "Локальное давление могло оказать усиление американской валюты к остальным, но в целом, рубль теряет позиции и к доллару, и к евро, и к юаню. Базово против нацвалюты играет ограниченность экспорта из-за санкционных эффектов, относительно невысоких цен на энергоресурсы, добровольного сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+, снижения объема экспорта нефтепродуктов. Поддержку рубль продолжает получать со стороны жесткой ДКП, валютных интервенций ЦБ, временного контроля репатриации и продажи экспортной выручки. В ближайшей перспективе экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, что обычно придает рублю сил. Краткосрочно больше шансов на возвращение доллара под 92 руб., чем на развитие девальвационного импульса", - говорит Бахтин.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, но вскоре перешел к активному ослаблению. Российская валюта сейчас торгуется с ощутимыми потерями, растеряв более половины вчерашних достижений. Избыточные вложения в иностранную валюту, сделанные многими перед выходными из-за опасений реализации каких-либо серьезных рисков, скорее всего, вчера были по большей части закрыты. Поэтому котировки рубля вновь стали отражать более долгосрочный баланс валютного рынка. Он по-прежнему в основном определяется экспортными поступлениями валюты, а также спросом на нее со стороны импорта и вывода капитала за рубеж. Сокращение экспорта в количественном выражении может постепенно компенсироваться не только проблемами с импортом, также обусловленными санкциями и геополитикой, но и ощутимым подорожанием нефти, которое произошло за последние месяцы. Давление на рубль способны продолжать оказывать существенно возросшие в этом году бюджетные расходы. В то же время его курс сдерживается от устойчивого снижения жесткой денежно кредитной политикой, а также большой долей валютной выручки, которую экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Котировки нефти активно растут во вторник вечером, трейдеры пытаются оценить перспективы баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысилась на 0,73%, до $87,51 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,25%, до $83,72 за баррель.

В понедельник котировки Brent выросли на 1,8%, WTI - на 2,1%, причем обе марки завершили торги на максимумах с конца октября прошлого года. Поддержку котировкам оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ, а также данные о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале.

Тем временем, Ирак накануне заявил, что сократит экспорт нефти в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать превышение квот на добычу, установленных в рамках ОПЕК+, в январе и феврале. Как сообщило иинистерство нефти Ирака, экспорт нефти будет уменьшен до 3,3 млн баррелей в сутки (б/с). В феврале он составил 3,43 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 марта на 24,14 копейки, до 92,2243 руб., и уменьшил курс евро на 13,85 копейки, до 100,1047 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 8,74 копейки по отношению к понедельнику и составил 92,1157 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 28,51 копейки, увеличившись до 92,2848 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 211,856 млн, из которых $286,917 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $924,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 25,13 копейки, до 100,0149 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 3,46 копейки, до 100,1745 руб. Объем торгов евро составил EUR391,781 млн, из которых EUR144,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR246,932 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 210 млрд рублей (при лимите 3 трлн 210 млрд рублей и спросе 5 трлн 50,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 марта, банки разместили 2 трлн 3,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 650 млрд рублей и спросе 2 трлн 3,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 марта опустилась на 2 базисных пункта - до 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца не изменились во вторник, оставшись на отметках 15,77% и 15,92% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта и составила 15,31% годовых.