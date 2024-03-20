Brent подешевела до $86,46 за баррель с многомесячных максимумов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США и итогов заседания Федеральной резервной системы.

К 14:13 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,92 (1,05%), до $86,46 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1 (1,2%), до $82,47 за баррель. Срок биржевого обращения апрельских фьючерсов истекает с завершением сессии 20 марта. Более активно торгуемые майские контракты на WTI подешевели в ходе торгов на $0,98 (1,18%), до $81,75 за баррель.

Во вторник цена Brent выросла на 0,6%, WTI подорожала на 0,9%, причем обе марки обновили максимумы с октября. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,519 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 по Москве. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют незначительный рост резервов нефти (на 13 тысяч баррелей), а также сокращение запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тысяч баррелей.

Итоги заседания Федрезерва станут известны в 21:00 по Москве. Рынок практически уверен в том, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне в 5,25-5,5%, однако регулятор может пересмотреть свой прогноз относительно числа снижений ставки в 2024 году. Текущий прогноз предусматривает три сокращения стоимости заимствований, новый может предполагать всего два понижения.

Южный Судан приостановил экспорт нефти из-за неполадок на нефтепроводе, проходящем через соседний Судан. Технический персонал не может получить доступ к проблемным участкам магистрали для проведения ремонтных работ из-за боевых действий на территории страны, пишет The Wall Street Journal. В результате поставки на мировой рынок могли сократиться примерно на 150 тысяч баррелей в сутки.