Рубль слабо дешевеет к доллару и растет к евро в ожидании новых сигналов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доллар США слабо укрепляется, евро столь же незначительно дешевеет на Московской бирже днем в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков после подведения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара составил 92,73 руб. в 15:00, что на 8 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,56 руб./EUR1, подешевев на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,24 копейки, до 96,25 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,5 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику в основных валютных парах в ходе дневных торгов в ожидании ключевых событий недели - заседаний ведущих центробанков мира. 19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. 22 марта состоится заседание совета директоров Банка России.

Итоги заседания ФРС будут подведены в 21:00 по московскому времени В 21:30 по Москве начнется пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам мартовского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте немного снизились. В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на средний уровень 2023 года).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте опустились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте уменьшилась с 15,2% до 14,8%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Волатильность валютного рынка остается повышенной, но причин для выхода пары "доллар-рубль" из диапазона 87,5-93,5 руб. в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Пара остается в рамках многомесячного боковика 87,5-93,5 руб., объективных причин для покидания диапазона нет. Более того, сезонность курса рубля сейчас на стороне участников на его укрепление и не исключается очередная волна доллар вниз, - пишет аналитик в материале. - В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, где с высокой вероятностью регулятор сохранит ключевую ставку в 16% годовых. Снижение темпа инфляции и инфляционных ожиданий населения и корпораций сдержат Центробанк от дальнейшего ужесточения, но скорость замедления ценового давления в экономике и проблемы на рынке труда пока лишают возможности идти на монетарное послабление. Вопрос снижения ставки откладывается на II полугодие. Фактор жесткой денежно-кредитной политики регулятора вкупе с нормативами репатриации выручки экспортеров играют за рубль".

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 91,5-93 руб., говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Движение курса доллара в последние дни в целом укладывается в сценарий волатильной консолидации под важной зоной сопротивления 93-93,5 руб. Учитывая активность экспортеров, которая преимущественно останется неплохой до налоговых выплат 28 марта, жесткую политику ЦБ РФ и благоприятную ситуацию на нефтяном рынке, пока не ждем закрепления доллара выше. Рассчитываем на ослабление давления на рубль. Целевым по американской валюте на среду видим диапазон 91,5-93 руб.", - указывает аналитик.

Нефть усилила снижение днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в Соединенных Штатах и итогов заседания ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 gj vjcrjdcrjve dhtvtyb понизилась на 0,78%, до $86,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,02%, до $82,59 за баррель.

Во вторник цена Brent выросла на 0,6%, WTI подорожала на 0,9%, причем обе марки обновили максимумы с октября. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,519 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют незначительный рост резервов нефти (на 13 тыс. баррелей).

Тем временем Южный Судан приостановил экспорт нефти из-за неполадок на нефтепроводе, проходящем через соседний Судан. Технический персонал не может получить доступ к проблемным участкам магистрали для проведения ремонтных работ из-за боевых действий на территории страны, пишет The Wall Street Journal. В результате поставки на мировой рынок могли сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в сутки.

ЦБ РФ в среду провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 285,1 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 1 трлн 285,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.