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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Япония активно тратит запасы СПГ, экономя на покупках

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, в феврале 2024 года импортировала 6,025 млн тонн СПГ, что на 6% меньше, чем во втором месяце 2023 года, сообщило министерство финансов.

Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность статистики приема партий между месяцами. Средний показатель закупок за последние три месяца сократился на 3,4% к уровню того же периода прошлого года.

Средняя цена импортируемого газа сложилась в феврале на уровне $486 за тысячу кубометров после $512 в январе.

С другой стороны, страна продолжает активное расходование коммерческих запасов СПГ. В феврале они снизились на 210 тыс. тонн, тогда как годом ранее выросли на 90 тыс. тонн (средний пятилетний тренд также предусматривал рост запасов - на 22 тыс. тонн). Помимо коммерческих запасов в стране запущен механизм стратегического государственного резерва - энергетическая компания JERA обеспечит из своего портфеля властям доступность одного танкера в месяц до конца зимы.

В феврале 2024 года импорт СПГ из России составил 564 тыс. тонн (или 769 млн куб. м в объеме после регазификации), что на 8% больше, чем годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США вырос на 44% - до 482 тыс. тонн, из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закуплено 1,66 млн тонн (-8%), с Ближнего Востока - 714 тыс. тонн (+42%).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году Япония незначительно снизит потребление газа на фоне продолжающегося усиления позиций атомной энергии и генерации из возобновляемых источников.

Япония СПГ
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