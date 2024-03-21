Китайский ЦБ планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и обещает усилить поддержку сферы технологических инноваций.

Заместитель главы НБК Сюань Чаннэн заявил в ходе брифинга в четверг, что возможности для снижения нормы резервирования для банков сохраняются. Он также отметил, что китайский ЦБ запустит новый механизм перекредитования, чтобы поддержать IT-сектор и цифровую экономику, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Сюань Чаннэна, НБК имеет в своем распоряжении множество инструментов денежно-кредитной политики. Он добавил, что с изменением монетарной политики в ведущих мировых экономиках политика китайского ЦБ станет более независимой.

В среду НБК сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Норма резервирования для китайских банков в последний раз снижалась в январе 2024 года.

Аналитик Citic Securities Мин Мин, мнение которого приводит Shanghai Securities News, не ожидает уменьшения нормы резервирования или ключевых ставок НБК во втором квартале.

Китайское издание Financial News пишет в четверг, что сужение процентной маржи банков ограничивает возможности ЦБ в плане дальнейшего смягчения политики.

Аналитик Merchants Union Consumer Finance Дун Симяо, слова которого приводит 21st Century Business Herald, полагает, что НБК может понизить ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), и будет подталкивать банки к снижению ставок по депозитам, чтобы способствовать уменьшению ставки LPR.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на LPR.