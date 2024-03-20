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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,45%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сохранения обеих ставок в марте на прежнем уровне.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ори

Китай
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