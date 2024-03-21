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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Грузоперевозки по Севморпути с начала года выросли на 3,6% и превысили 7 млн т

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) с начала этого года превысил 7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"На сегодняшний день мы перевезли более 7 млн тонн, и по отношению к прошлому году прирост порядка 3,6%", - сказал он в ходе заседания экспертного совета по СМП в Госдуме.

Он напомнил, что по итогам 2023 года грузоперевозки на Севморпути выросли до 36,2 млн тонн.

СМП Северный морской путь
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