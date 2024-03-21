Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Рубль по итогам четверга подрос к основным валютам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков и в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта.

Курс доллара США составил 92,06 руб./$1 в 19:00, что на 18,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,09 руб./EUR1, подешевев на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,65 копейки, до 95,67 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,85 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос в основных валютных парах по итогам торгов четверга на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, оставившей без изменений текущую денежно-кредитную политику (ДКП), и заявлений ее главы Джерома Пауэлла, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Поддержку рублю также оказывают подготовка компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на 28 марта, свежая статистика по внешней торговле РФ и исполнение на Московской бирже квартальных фьючерсов на валютные пары.

Импорт в РФ за 2,5 месяца 2024 года снизился примерно на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил журналистам врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Импорт в этом году идет чуть медленнее, чем в прошлом, где-то порядка на 6-7% медленнее, чем в прошлом году", - озвучил он предварительные данные за 2,5 месяца.

По его словам, динамика импорта в I квартале во многом зависит от даты китайского Нового года. "Китайский Новый год туда или сюда сдвигается, чуть больше китайцы отдыхали или чуть меньше - мы сразу это чувствуем. В прошлом году снижение (импорта из Китая - ИФ) было в феврале, а в этом году мы это почувствовали в начале марта. К концу мая можно будет говорить о более четких тенденциях по импорту в этом году", - сказал он.

Комментируя сальдо торгового баланса, Давыдов отметил, что оно традиционно положительное - "сохраняется довольно серьезное превышение экспорта над импортом - порядка 30-35% по двум месяцам превышение экспорта над импортом". "У нас здоровый, хороший торговый баланс", - сказал он.

Заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке

В пятницу, 22 марта, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров в пятницу на уровне 16%.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ на 18 марта, исходя из данных Росстата, немного замедлилась - до 7,71% с 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизилась до 7,58% (с 7,60% на 11 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили снижение. Улучшение этих показателей, по мнению некоторых экспертов, вряд ли изменит решение ЦБ.

Комментарии аналитиков

"Сегодня наступила дата экспирации квартального фьючерса по паре "доллар-рубль". Возможно, в связи с этим в середине торгового дня наблюдалась незначительная волатильность на валютном рынке. Перед предстоящим в пятницу заседанием Банка России по ключевой ставке курс национальной валюты несколько укрепился. Учитывая то, что банки прогнозируют сохранение ключевой ставки на текущем уровне, резких движений валютного курса не ожидается. В остальном курс рубля по отношению к иностранным валютам поддерживается жесткой монетарной политикой и продажей иностранной валюты Банком России. В конце месяца на курс российской валюты могут положительно повлиять предстоящие налоговые платежи", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Укрепление рубля происходило на фоне налогового периода, продаж иностранной валюты со стороны регуляторов, а также жесткой монетарной политики, проводимой Банком России, которая может сохраниться продолжительное время. На этой неделе состоится второе в 2024 году заседание ЦБ. Учитывая сохраняющуюся потребительскую инфляцию на повышенном уровне, ожидается, что Банк России сохранит ставку на прежнем уровне 16%. При этом снижение ставки ожидается не ранее второго полугодия 2024 года", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в четверг, давление на рынок оказывает укрепление доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизилась на 0,81%, до $85,24 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,85%, до $80,58 за баррель.

Нефтяной рынок упал накануне, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие максимальное за два месяца снижение запасов нефти в стране. Такую динамику трейдеры связывают с перекупленностью рынка, пишет Market Watch.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 марта на 73,62 копейки, до 91,9499 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,89 копейки, до 100,365 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 61,5 копейки по отношению к среде и составил 91,9522 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 64,57 копейки, уменьшившись до 91,9264 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 857,341 млн, из которых $278,727 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 578,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,63 копейки, до 100,4843 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 23,99 копейки, до 100,3161 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR728,356 млн, из которых EUR126,356 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR602,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в четверг смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 марта поднялась на 1 базисный пункт - до 15,69% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц, напротив, опустилась в четверг на 1 базисный пункт и составила 15,76% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,93% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,35% годовых.

Brent WTI Банк России Росстат ЦБ РФ ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Глава РСПП Шохин согласен, что дифференциация НДФЛ назрела

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублей

Новак 22 марта обсудит с нефтяниками поставки топлива на внутренний рынок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });