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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Segezha допускает докапитализацию в 2024 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подконтрольная АФК "Система" Segezha Group, уровень долга которой в 2023 году превысил 13х по соотношению чистый долг/EBITDA, планирует в этом году провести докапитализацию для снижения долговой нагрузки, сообщил президент лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин в интервью "Интерфаксу".

"Мы рассматриваем целый ряд возможных сценариев. Задача, очевидно, имеет несколько вариантов оптимальных решений. Взвешиваем плюсы и минусы каждой опции. Рассматриваем также и докапитализацию - в том или ином виде. Мы сейчас находимся в переговорах, есть ряд инициативных партнеров, которые заинтересованы войти в капитал Segezha Group, приобрести пакет акций и деньги в компанию вложить. Я не буду сейчас называть ни их названия, ни цифры, но концепция понятна", - сказал он.

"Я считаю, что нам надо закончить все действия по урегулированию вопроса долга до конца этого года. Эту задачу с долгом мы однозначно решим, и она для нас не будет уже столь существенна", - отметил глава Segezha, отвечая на вопрос, когда могут быть привлечены акционерные средства.

По его мнению, интерес со стороны инвесторов к Segezha понятен: "Сейчас Segezha Group стоит 4 руб./акция, но при OIBDA в 40 млрд рублей она будет стоить 12 рублей/акция. То есть те, кто вкладывают деньги сейчас, могут потенциально заработать "три конца" на Segezha Group, что выгоднее даже, чем ставка 20%". Шамолин добавил, что считает цель по EBITDA в 40 млрд рублей вполне достижимой при росте цен на пиломатериалы в Китае и реализации уже запланированных инвестпроектов.

Глава Segezha не стал комментировать возможность снижения доли АФК "Система" в уставном капитале компании, переадресовав этот вопрос контролирующему акционеру. При этом он подчеркнул, что докапитализация не увязана с возможностью технически вывести Segezha из-под прямых санкций, наложенных США на "Систему" и подконтрольные ей дочки. "Мы не рассматриваем никаких мероприятий по выходу из-под санкций, любые действия, которые мы будем производить, продиктованы только бизнес-интересами. Мы работаем только с теми партнерами, которые не участвуют в санкционных ограничениях против России, и в этом плане мы работаем как нормальный бизнес", - заявил Шамолин.

В пятницу Segezha представила итоги 2023 года по МСФО, отчитавшись в том числе о чистом долге на конец года на уровне 122,6 млрд рублей. При годовой EBITDA в 9,3 млрд рублей, уровень долга компании превысил в 2023 году 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд рублей (рост на 6% относительно показателя на конец III квартала).

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

Segezha Segezha Group Михаил Шамолин
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