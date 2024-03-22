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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Акции Segezha Group подешевели на 6,4% после публикации годового отчета

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -Акции Segezha Group подешевели в начале торгов пятницы на "Московской бирже" на 6,4% (до 3,66 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за IV квартал и весь 2023 год.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее. В результате рентабельность по OIBDA в IV квартале 2023 года составила 9% против 25% за аналогичный период 2022 года и 12% в III квартале прошлого года.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - 9,75%.

Положительную динамику выручки в компании связывают с ростом цен на продукцию и объемов продаж группы, снижение OIBDA объясняют увеличением себестоимости производства и затрат на логистику.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей. Годовая выручка компании сократилась на 9% - до 88,5 млрд рублей с 96,9 млрд рублей, показатель OIBDA упал в 2,5 раза, до 9,28 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA в итоге составила 10% против 24% годом ранее.

На конец 2023 года объем чистого долга компании составил 122,6 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с показателем на конец сентября прошлого года. Уровень чистого долга к OIBDA составил 13х против 10,8х по итогам девяти месяцев 2023 года. Размер общего долга на 31 декабря 2023 года равнялся 133,23 млрд рублей (рост на 6% к показателю на 30 сентября).

Отрицательный свободный денежный поток Segezha за 2023 год достиг 17,67 млрд рублей, снизившись на 38% по сравнению с 2022 годом.

Компания в 2023 году сократила объем капитальных вложений на треть - до 6,84 млрд рублей с 10,18 млрд рублей. В том числе в IV квартале инвестиции составили 1,36 млрд рублей (сокращение на 37% квартал к кварталу).

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