Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% на ослаблении рубля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля, сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели нефть и металлы); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС просел на 0,1%. Подешевели акции "Сегежа Групп" после выхода утром слабого финотчета за 2023 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3293,29 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1123,75 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже подросли в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 92,3 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,4%), "РусГидро" (+1%), ОК "Русал" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,5% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (-4%) по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3310 пунктов. "Сегодняшнее решение ЦБ РФ по ставке, как мы считаем, сильно не повлияет на рынок акций. Инвесторы ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых", - отмечает он.

Акции "ТКС Холдинга" вернулись к ценовым уровням, которые были в последний день перед редомициляцией. Ожидаются сообщения о заседании совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" по дивидендам - это должно придать импульс акциям компании. Обновили годовые максимумы бумаги АФК "Система" на фоне новостей о планах провести IPO еще одной дочерней компании - ГК "Элемент", отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", ЦБ РФ утвердил сплит акций "Норникеля" в соотношении 100 к 1. Московская биржа ограничит коды расчетов по торгам бумагами компании с 22 марта, 4-7 апреля торги будут приостановлены, а 8 апреля - возобновлены.

Компания FESCO (акции утром подросли на 1,6%) планирует в 2024 году начать морские перевозки из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию, а также рассматривает возможность приобретения авиакомпании с собственным флотом для грузоперевозок, отмечают эксперты. Оптимистичный взгляд в отношении акций компании сохраняется на фоне геополитической напряженности, из-за чего фрахтовые ставки сохраняются на высоких значениях, и активизации торговых взаимоотношений с "дружественными" странами, полагают эксперты.

"Банк России на заседании в пятницу сохранит ставку на текущем уровне 16% годовых и повторит сигналы с прошлого заседания. В пользу такого решения выступает отсутствие тенденции к устойчивому снижению инфляции", - считают аналитики "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,7%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,2%) обновили свои исторические максимумы.

Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания регулятора, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост продаж жилья на вторичном рынке США в феврале, а также первое за два года повышение индекса опережающих показателей Conference Board - индикатора ожидаемого развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу индексы акций преимущественно снижаются (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне четверга).

Давление на азиатские рынки оказало укрепление доллара США в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ФРС. Ранее на этой неделе ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне, а швейцарский ЦБ неожиданно снизил ставку.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста.

Вышедшие в Японии в пятницу статданные показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с ноября, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,2% в январе.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также повысились на 2,8% в годовом выражении (+2% в январе). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 23 месяца подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают корректироваться вниз.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $85,29 за баррель (-0,6% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $80,61 за баррель (-0,6% и -0,3% в четверг).

Во вторник, 19 марта, цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара на итогах заседания Федрезерва, который предполагает, что ставка в ближайшие два года будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.