Segezha снизила OIBDA в IV квартале в 1,9 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее. В результате рентабельность по OIBDA в IV квартале 2023 года составила 9% против 25% за аналогичный период 2022 года и 12% в III квартале прошлого года.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - 9,75%.

Положительную динамику выручки в компании связывают с ростом цен на продукцию и объемов продаж группы, снижение OIBDA объясняют увеличением себестоимости производства и затрат на логистику.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей. Годовая выручка компании сократилась на 9% - до 88,5 млрд рублей с 96,9 млрд рублей, показатель OIBDA упал в 2,5 раза, до 9,28 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA в итоге составила 10% против 24% годом ранее.

На конец 2023 года объем чистого долга компании составил 122,6 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с показателем на конец сентября прошлого года. Уровень чистого долга к OIBDA составил 13х против 10,8х по итогам девяти месяцев 2023 года. Размер общего долга на 31 декабря 2023 года равнялся 133,23 млрд рублей (рост на 6% к показателю на 30 сентября).

Отрицательный свободный денежный поток Segezha за 2023 год достиг 17,67 млрд рублей, снизившись на 38% по сравнению с 2022 годом.

Компания в 2023 году сократила объем капитальных вложений на треть - до 6,84 млрд рублей с 10,18 млрд рублей. В том числе в IV квартале инвестиции составили 1,36 млрд рублей (сокращение на 37% квартал к кварталу).

Цены на продукцию

В IV квартале Segezha зафиксировала рост средних цен реализации пиломатериалов (на 14% относительно предыдущего квартала, до 153 евро/куб.м), что объяснялось в числе прочего активизацией спроса на внутреннем рынке Китая и снижением запасов в портах, а также клееных деревянных конструкций (на 9%, до 275 евро/куб.м).

Средняя цена мешочной бумаги в IV квартале сократилась на 10%, составив 508 евро/тонна, что было связано со слабой строительной активностью и высокими складскими остатками продукции по всей цепочке поставок. Однако к концу года потребители сократили свои складские запасы, потребительская активность начала восстанавливаться, отмечается в сообщении Segezha.

Березовая фанера в IV квартале подешевела в среднем на 19% квартал к кварталу - до 384 евро/куб.м. На внутреннем рынке наблюдалось сезонное снижение спроса, росли поставки в Египет и Китай.

Результаты по сегментам

Выручка Segezha в сегмент "Бумага и упаковка" в IV квартале 2023 г. составила 7,8 млрд руб., увеличившись на 5% относительно предыдущего квартала "на фоне существенного роста продаж бумаги сторонним покупателям". OIBDA дивизиона составила 2,3 млрд руб., снизившись на 9% к III кварталу. Маржинальность по OIBDA составила 29%.

В сегменте "Лесные ресурсы и деревообработка" выручка за IV квартале выросла на 2% и составила 12,7 млрд руб. Рост выручки в компании объясняют ростом цены реализации пиломатериалов. OIBDA сегмента за отчетный период составила 0,1 млрд рублей (снижение в 3 раза квартал к кварталу), маржинальность по OIBDA - 1%.

Отрицательная динамика доходов наблюдалась в сегменте "Фанера и плиты": снижение в IV квартале составило 3%, до 2,8 млрд рублей на фоне сокращения средних цен реализации, опережающих рост объема продаж. OIBDA сегмента составила 0,6 млрд рублей, снизившись на треть, маржинальность по OIBDA равнялась 21%.

Выручка сегмента "Домостроение" за IV квартале выросла на 42% и составила 1,4 млрд рублей на фоне роста цены и объема реализации КДК и CLT-панелей группы. OIBDA составила 0,4 млрд рублей (рост в 2 раза кв/кв), маржинальность по OIBDA - 29%.

В совокупном объеме доходов Segezha по итогам IV квартала 2023 года доля экспортной выручки составила 59%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в III квартале 2023 года, отмечается в пресс-релизе компании. Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.