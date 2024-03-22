Промсвязьбанк создал "дочку" в сфере страхования жизни

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк создал "дочку" в сфере страхования жизни - ООО "ПСБ Страхование жизни".

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 21 марта, уставный капитал составляет 450 млн рублей. ПСБ владеет компанией через ООО "ПСБ Страхование".

Возглавляет "ПСБ Страхование жизни" Николай Тимофеев. Компания пока не имеет лицензии.

"Интерфакс" направил запрос в Промсвязьбанк.

Николай Тимофеев начал карьеру на страховом рынке с 2001 года, работал в компаниях "Allianz РОСНО Жизнь", "АИГ Лайф", "Авива", "АльфаСтрахование-Жизнь".

ПСБ принадлежит универсальный страховщик - "ПСБ Страхование" (ранее СМП-Страхование). Он имеет лицензии на имущественное и добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни. Компания вошла в группу ПСБ в рамках покупки СМП банка в декабре 2022 года. В контур сделки также вошли Мособлбанк (который санировался СМП банком с 2014 года), а также факторинговая и лизинговая компании.

Как сообщалось, с 1 января 2025 года российские страховщики жизни готовятся заключать договоры по новому для РФ виду бизнеса - долевому страхованию жизни (ДСЖ) с участием страхователей в инвестиционном доходе. С законом о ДСЖ участники рынка страхования жизни связывают надежды на его рост.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2023 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".