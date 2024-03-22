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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Аналитики HSBC повысили рекомендацию для американских акций до "тактически выше рынка"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Аналитики британского банка HSBC улучшили рекомендацию для акций американских компаний до "тактически выше рынка" с нейтрального уровня на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

"Тактическая" рекомендация действует на горизонте трех-шести месяцев.

По мнению экономистов, Федрезерв может снизить ставки дважды или трижды в течение этого года, при этом важен сам факт снижений, а их количество не сильно повлияет на рынок.

"На какой уровень в конечном счете опустятся ставки - это вопрос на будущее", - говорится в сообщении HSBC.

Фондовые индексы США выросли всего на 9% с максимумов, наблюдавшихся в январе 2022 года, тогда как американский ВВП в номинальном выражении за этот период повысился на 13%, отметили аналитики.

"Если уровень деловой активности не преподнесет неприятных сюрпризов, темпы роста рисковых активов, вероятнее всего, будут опережать темпы роста гособлигаций развитых экономик", - добавили они.

HSBC США ФРС
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