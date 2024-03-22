Акции "ЛУКОЙЛа" дешевели на 3% на решении о размере финальных дивидендов-2023

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Акции "ЛУКОЙЛа" на "Мосбирже" подешевели на 3% (до 7190 рублей за штуку) на новостях о величине финальных дивидендов за 2023 год; затем котировки отыграли половину падения и по данным на 14:11 их снижение составляло 1,5% (до 7305 рублей за штуку).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию).

Консенсус-прогноз по размеру финальных дивидендов компании составлял 686,4 рубля на акцию. Ближе всех оказался прогноз BCS Global Markets - 573 рубля.

Реестр для получения дивидендов закрывается 7 мая.