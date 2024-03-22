VK в феврале нарастила долю в производителе видеоконтента Medium Quality до 67,3%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группа VK в феврале 2024 года приобрела 16,3% в ООО "Медиум Кволити Продакшн" (Medium Quality, производитель цифрового видеоконтента в СНГ), исполнив call-опцион, говорится в финансовой отчетности интернет-холдинга.

В декабре 2022 года VK сообщила о получении 51% Medium Quality. Таким образом, с учетом реализации опциона интернет-холдинг консолидировал 67,3% Medium Quality. VK ранее подписала ряд опционных соглашений, предполагающих консолидацию 100% компании.

Как говорится в отчете, приобретение Medium Quality позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента за счет эксклюзивных шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ "VK Видео", "VK Клипы" и других медиаресурсов группы.

В январе 2023 года VK уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) о намерении впоследствии приобрести по опционам 49% долей Medium Quality. ФАС на основе анализа сделки пришла к выводу, что она не отразится на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ. Ведомство также отмечало, что, если суммарная стоимость активов по последнему балансу приобретаемой компании составляет от 800 млн рублей до 2 млрд рублей, сделка может быть совершена без предварительного согласия, но с последующим уведомлением ФАС России.

VK, объявляя о получении 51% Medium Quality в декабре, не называла сумму сделки. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники тогда писал, что в сделке нет денежной составляющей: креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов, у которого был куплен контроль в компании, получит "значительную сумму на производство", а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий. Другой источник газеты, знакомый с деталями сделки, подтвердил, что она включает "инвестиции в производство новых шоу", а также "выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам".

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Медиум Кволити Продакшен" зарегистрировано в 2018 году, выручка по итогам 2022 года - 1,6 млрд рублей, чистая прибыль - 50,98 млн рублей.