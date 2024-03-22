ЦБ РФ не видит рисков для инфляции со стороны ситуации на топливном рынке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ учитывает ситуацию на топливном рынке при оценке рисков для инфляции, пока не видит существенного влияния на прогноз.

"Безусловно, мы рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.