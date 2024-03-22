Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

ЦБ РФ не видит рисков для инфляции со стороны ситуации на топливном рынке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ учитывает ситуацию на топливном рынке при оценке рисков для инфляции, пока не видит существенного влияния на прогноз.

"Безусловно, мы рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ РФ обсуждают возможность страхования средств в электронных кошельках

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал

В ЦБ РФ готовы к потенциальному усилению санкций против Мосбиржи и ее структур

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Нефтяники просят власти решить обостряющиеся проблемы с цистернами для топлива и СУГ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });