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ВТБ 25 марта начнет размещение трех выпусков замещающих облигаций

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ВТБ 25 марта начнет размещение трех выпусков замещающих облигаций, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк планирует разместить выпуск серии ЗО-35 объемом до $31,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в июне 2025 года, выпущенных VTB Capital S.A., выпуск серии ЗО-24 объемом до 350 млн швейцарских франков для замещения субординированных евробондов с погашением в октябре 2024 года, выпущенных также VTB Capital S.A., выпуск серии ЗО-Т1 объемом до $2,25 млрд для замещения "вечных" субординированных евробондов, выпущенных VTB Eurasia DAC.

Номинал замещающих бумаг соответствует номиналу замещаемых евробондов - для облигаций во франках он составляет 5 тыс. франков, для выпусков в долларах -$1 тыс.

В соответствии с действующим российским законодательством оплата замещающих облигаций будет производиться соответствующими еврооблигациями, в том числе в формате уступки прав по ним в пользу ВТБ, сообщил банк. Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях, отмечается в релизе. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат.

ВТБ
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