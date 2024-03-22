Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Счетная палата предложила не продлевать эксперимент по курортному сбору

В повестке – его трансформация в туристический

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) предлагает не продлевать до 31 декабря 2029 года эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов, так как сейчас актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор.

"Принимая во внимание, что в настоящее время актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор, продление на пять лет проведения эксперимента по взиманию курортного сбора полагаем необоснованным. В этой связи необходимо предусмотреть более оптимальный срок действия эксперимента для решения поставленных задач", - говорится в заключении СП на законопроект (№545485-8). Документ в начале февраля внесла в парламент Дума Ставропольского края.

Сейчас курортный сбор может взиматься в Санкт-Петербурге, Республике Крым, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 году, изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года. Предлагая продлить эксперимент еще на пять лет, авторы документа ссылаются на положительные результаты эксперимента. Согласно действующим правилам, курортный сбор оплачивают совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Трансформацию курортного сбора в туристический предлагал депутат Госдумы Андрей Марков, в сентябре 2022 года он вносил законопроект (№202320-8), по которому основное отличие курортного сбора от туристического – его введение на всей территории РФ, а не только в зонах курортного отдыха.

"Подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях. При этом субъекты РФ будут самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер", - говорилось в пояснительной записке. При том в марте 2023 года документ был снят с рассмотрения Госдумы в связи с отзывом автором.

Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nokian Tyres может приостановить выпуск легковых шин на финском заводе

Nokian Tyres может приостановить выпуск легковых шин на финском заводе

Брокеры видят в идее прямого доступа инвесторов на биржу риск для рынка и финсистемы

В ЦБ РФ обсуждают возможность страхования средств в электронных кошельках

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал

В ЦБ РФ готовы к потенциальному усилению санкций против Мосбиржи и ее структур

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });