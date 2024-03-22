Счетная палата предложила не продлевать эксперимент по курортному сбору

В повестке – его трансформация в туристический

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) предлагает не продлевать до 31 декабря 2029 года эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов, так как сейчас актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор.

"Принимая во внимание, что в настоящее время актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор, продление на пять лет проведения эксперимента по взиманию курортного сбора полагаем необоснованным. В этой связи необходимо предусмотреть более оптимальный срок действия эксперимента для решения поставленных задач", - говорится в заключении СП на законопроект (№545485-8). Документ в начале февраля внесла в парламент Дума Ставропольского края.

Сейчас курортный сбор может взиматься в Санкт-Петербурге, Республике Крым, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 году, изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 года, но затем был пролонгирован на два года. Предлагая продлить эксперимент еще на пять лет, авторы документа ссылаются на положительные результаты эксперимента. Согласно действующим правилам, курортный сбор оплачивают совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Трансформацию курортного сбора в туристический предлагал депутат Госдумы Андрей Марков, в сентябре 2022 года он вносил законопроект (№202320-8), по которому основное отличие курортного сбора от туристического – его введение на всей территории РФ, а не только в зонах курортного отдыха.

"Подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях. При этом субъекты РФ будут самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер", - говорилось в пояснительной записке. При том в марте 2023 года документ был снят с рассмотрения Госдумы в связи с отзывом автором.