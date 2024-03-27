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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:03

Количество отказников от уплаты курортного сбора в Кисловодске снизилось на 38%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Число отказников от уплаты курортного сбора в Кисловодске (Ставропольский край) за первые два месяца 2024 года уменьшилось на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Число кисловодских гостей, отказывающихся уплачивать курортный сбор, составляет 0,2% от общего числа туристов. В то же время количество отдыхающих, которым представлены льготы для пребывания, стало на 7% больше", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в последние годы в Кисловодске наблюдается резкий рост числа отдыхающих. При этом ставка курортного сбора не отталкивает туристов от отдыха на курорте.

"Если за два месяца 2023 количество отказников было 146 человек, то в 2024 за аналогичный период стало 90. И это при том, что ставка курортного сбора была увеличена в два раза. Это говорит о том, что туристы видят, как реализуются средства курортного сбора, и как это делает наш город привлекательнее и комфортнее", - цитирует пресс-служба главу курорта Евгения Моисеева.

Город-курорт Кисловодск является курортом федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. В нем расположено более 120 гостиниц и санаториев, национальный парк "Кисловодский" и 10 собственных источников нарзана Кумского месторождения.

Сбор действует на Ставрополье с 2018 года как эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Его взимают в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. В 2023 году в список вошел и Минераловодский округ.

Сбор составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, а также все жители Ставропольского края.

Кисловодск
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