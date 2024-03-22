"Топпром" продаcт угольный бизнес трейдеру "АВД-Капитал"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Топпром" продает угольный бизнес трейдинговой группе "АВД-Капитал", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Топпрома".

Угольные активы "Топпрома" в прошлом входили в орбиту Evraz: действующая шахта "Юбилейная" была куплена у группы в 2013 году, а законсервированная "Абашевская" приобретена позднее у принадлежащей Evraz "Распадской" (ее запасы планировалось отрабатывать с использованием выработок "Юбилейной", без расконсервации). С совладельцами Evraz у собственника "АВД-Капитала" Алексея Дудко в прошлом, согласно ЕГРЮЛ, был общий бизнес в сфере недвижимости.

"В последнее время компания испытывала проблемы с осуществлением основной деятельности, что поставило под угрозу стабильность функционирования предприятий холдинга", - сказали в "Топпроме", комментируя продажу активов. Условия сделки в холдинге не раскрывают.

В "Топпром" также входят три обогатительные фабрики и транспортно-логистическое предприятие, которое специализируется на решении логистических задач активов. Угольный холдинг в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза до 398 млн рублей, выручка снизилась в 1,8 раза и составила 6,5 млрд рублей.

В 2022 году Ростехнадзор и суд неоднократно приостанавливали единственный добывающий актив холдинга – шахту "Юбилейная" (речь шла как о приостановке отдельных производственных процессов, так и работе предприятия в целом). Представитель "Топпрома" выразил надежду, что "АВД-Капитал" "привлечет внешних экспертов угольной отрасли с целью скорейшего запуска и обеспечения эффективного управления добычной деятельностью шахты и последующего восстановления ритмичной работы всех активов холдинга".

"АВД-Капитал" специализируется на продаже коксующегося угля, коксовой и коксохимической продукции, чугуна и железорудного сырья на внутреннем и международных рынках. Также группа имеет значительный опыт в сфере железнодорожной и морской логистики. Компания была создана в октябре 2022 года.

Слухи о продаже "Топпрома" циркулировали на рынке с конца 2022 года. Тогда источники в угольной отрасли рассказывали "Интерфаксу", что холдинг выставлен на продажу. В "Топпроме" информацию о возможной смене собственника опровергали.

Как сообщалось ранее, в июне 2022 года Центральный районный суд Кемерово признал владельца "Топпрома" Николая Королёва виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), и приговорил его к 5,5 годам в колонии строгого режима.