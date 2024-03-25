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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:52

"Газпром" и владелец БЦ Fort Tower пошли на мировую в споре на 3 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром комплектация" и ООО "Нартекс" (владелец многофункционального коммерческого комплекса Fort Tower на Московском проспекте в Петербурге) пришли к мировому соглашению по иску о взыскании с владельца объекта задолженности по возврату аванса в размере 3,289 млрд рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами.

"Утвердить мировое соглашение", - сообщается в судебной картотеке по итогам заседания суда в понедельник. Более детальная информация о решении суда может быть раскрыта позднее.

Этот иск дочерняя компания "Газпрома" подала в сентябре 2023 года.

"Газпром" заключил договор аренды 29 тысяч кв. м офисных площадей здания Fort Tower в 2016 году.

80-метровое здание Fort Tower расположено рядом со станцией метро "Электросила". Авторы проекта - "Архитектурная мастерская Цыцина" (планировочное решение, интерьеры комплекса и автор-разработчик) и "Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова" (архитектурная концепция и фасады).

Газпром Петербург Fort Tower Нартекс
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