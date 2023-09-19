"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром комплектация" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск на 3,387 млрд рублей к ООО "Нартекс", у которого "дочка" "Газпрома" арендует помещения в многофункциональном коммерческом комплексе Fort Tower на Московском проспекте.

Иск

Иск в отношении "исполнения обязательств по договорам аренды зданий и сооружений" подан 13 сентября, сообщается в арбитражной картотеке. Других деталей о судебном процессе пока не приводится.

Картотека содержит упоминания о трех исках с разными номерами на одну и ту же сумму, однако множественная регистрация исковых заявлений, очевидно, следствие технического сбоя. В отношении двух из трех заявлений поданы ходатайства о возврате, и суд уже принял соответствующие определения.

Размер иска сопоставим с выручкой "Нартекса" за несколько лет работы (три или четыре года).

Ранее "Нартекс" взыскал с "Газпром комплектации" 3 млн рублей штрафа за передачу помещений в субаренду без его согласия.

Здание

Выполненное, согласно формулировке девелопера, в стиле "современной неоклассики" соединяющем в себе лучшие черты ампира", 80-метровое здание Fort Tower расположено рядом со станцией метро "Электросила". Авторы проекта - "Архитектурная мастерская Цыцина" (планировочное решение, интерьеры комплекса и автор-разработчик) и "Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова" (архитектурная концепция и фасады).

Петербургские зодчие отмечают: "Симметричная конфигурация отдельных объемов комплекса и рисунок фасадов повторяют приемы градостроительства 30-40-х годов XX столетия, так называемой "сталинской архитектуры". За счет этого объект органично включен в сложившуюся стилистику исторической среды Московского проспекта. Центральная композиция - мощный облицованный камнем шестиэтажный объем, подчеркнутый пилонами и развитым карнизом, поддерживает линию существующей застройки. Ввысь стремится более легкая, остекленная часть комплекса".

"Газпром" заключил договор аренды 29 тыс. кв. м офисных площадей здания в 2016 году.