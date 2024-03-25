Глава ФРБ Чикаго ждет три снижения ставки ФРС по 25 б.п. в 2024 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби ожидает, что ФРС США трижды снизит базовую процентную ставку по 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году.

В интервью Yahoo Finance Гулсби не стал отвечать на вопрос о том, когда ФРС приступит к снижению ставки: "Мне не нравится связывать нам руки или давать понять, что мы приняли решение".

По словам Гулсби, ситуация с инфляцией в США в данный момент является "туманной", поскольку "после семи хороших месяцев" последние два месяца ее темпы превосходят прогнозы.

Трудно представить, что "семь хороших месяцев могут быть просто случайностью", отметил он.

Гулсби добавил, что Федрезерву необходимо видеть прогресс в плане ослабления инфляции.

"Это самое главное, о чем мы думаем", - сказал он.

Инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в январе. Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали ее сохранения на январском уровне.

Президент ФРБ Чикаго, который в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), полагает, что базовая ставка, находясь на текущем уровне, оказывает негативное давление на экономику США.

Федрезерв сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам мартовского заседания. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.