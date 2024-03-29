Глава ФРС не видит необходимости торопиться со снижением ставки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Февральские данные об инфляции в США соответствовали ожиданиям, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления в пятницу на мероприятии в Сан-Франциско; он также отметил, что необходимости торопиться со снижением ставки нет.

"Хорошо, что в отчете не было сюрпризов", - добавил он.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в феврале повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило ранее в пятницу министерство торговли. Подъем оказался слабее ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне в 0,4%.

Рост индекса PCE Core, который не у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​читывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 0,3% в помесячном выражении с 0,5% в январе. Динамика совпала с консенсус-прогнозом.

По словам Пауэлла, критики Федрезерва разделились практически поровну на тех, кто жаждет перехода к понижению стоимости заимствований, и на тех, кто опасается этого шага, сообщает MarketWatch.

"Мы будем осторожны с этим решением, потому что можем быть осторожны", - сказал он.

Американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки, сказал глава ФРС.

При этом он повторил, что Федрезерв хочет быть более уверенным в том, что инфляционное давление ослабевает, прежде чем снижать ставку. "Работа ФРС еще не завершена, наша цель - инфляция 2%", - сообщил Пауэлл.

"Я не думаю, что со временем ставки вернутся к ультранизким уровням", которые держались на протяжении почти десятилетия после финансового кризиса в 2008 году, сказал он.

Нет никаких оснований полагать, что существуют повышенные риски рецессии в американской экономике, отметил глава ФРС, добавив, что есть шанс замедлить инфляцию не навредив экономике.

Также он сказал, что ситуация в банковской отрасли страны в настоящее время хорошая.