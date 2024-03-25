Годовая чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ составила 98,6 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) в 2023 году заработал 98,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете банка. Финансовые показатели за 2022 год ПСБ не раскрывает.

Чистые процентные доходы банка в 2023 году составили 292,99 млрд рублей.

Расходы на резервы составили 108,44 млрд рублей. Чистые процентные доходы после создания резервов под возможные потери - 184,5 млрд рублей.

Операционные расходы в 2023 году составили 138,3 млрд рублей. Прочие операционные доходы - 41,4 млрд рублей.

Комиссионные доходы составили 54,97 млрд рублейкомиссионные расходы - 17,5 млрд рублей. Резервы по прочим потерям составили 29,7 млрд рублей.

Активы банка в 2023 году выросли до 7,5 трлн рублей, что в 1,4 раза больше показателя 2022 года (5,4 трлн рублей).

Средства клиентов в 2023 году выросли в 1,4 раза - до 6,7 трлн рублей (4,7 трлн рублейв 2022 г.) Средства физлиц и индивидуальных предпринимателей составили 6 трлн рублей против 4,7 трлн рублей 2022 году.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам третьего квартала 2023 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".