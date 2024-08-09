Промсвязьбанк в I полугодии увеличил прибыль по РСБУ в 1,7 раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 97 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (56,2 млрд рублей), сообщается в отчетности банка.

Чистые процентные доходы в I полугодии выросли на 32,4% - до 189,1 млрд рублей против 142,8 млрд рублей в I полугодии 2023 года.

Расходы на создание резервов сократились до 1,6 млрд с 44,5 млрд в I полугодии прошлого года. Чистые процентные доходы после создания резервов в I полугодии выросли почти в 2 раза - до 187,5 млрд рублей против 98,4 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.

Операционные расходы выросли в 1,5 раза - до 93 млрд рублей против 61,5 млрд рублей в I полугодии 2023 года.

Комиссионные доходы выросли в 1,5 раза - до 35,1 млрд рублей против 23,2 млрд рублей в I полугодии прошлого года, комиссионные расходы выросли в 1,8 раза - до 12,4 млрд рублей против 6,8 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.

Активы банка составили 7,3 трлн рублей, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (7,5 трлн рублей).

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам первого квартала 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".