Бизнес не видит проблем в запрете некоторых видов ПЭТ-бутылок, но опасается расширения меры

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бизнес не опасается предложений Минпромторга по введению запрета на некоторые виды ПЭТ-бутылок, но опасается расширения этой меры на другие виды ПЭТ-упаковки, заявили "Интерфаксу" в ассоциации "Руспродсоюз".

"Предлагаемый запрет пластиковых бутылок не вызывает у бизнеса серьезных опасений, так как он вряд ли отразится на бизнес-процессах пищевых производств из-за того, что предлагаемые к запрету упаковочные материалы используются очень редко", - заявил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Он прокомментировал подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства РФ о введении запрета на оборот отдельных видов упаковки из ПЭТ, не подлежащей или затрудняющей переработку, с 1 сентября 2024 года.

Согласно проекту документа, опубликованному на regulation.gov.ru, с сентября нельзя будет производить и использовать в РФ полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов, за исключением голубого, зеленого и коричневого; непрозрачные ПЭТ-бутылки, за исключением тары белого цвета; упаковку из ПЭТ, произведенную с использованием круговой этикетки из ПВХ, многослойные ПЭТ-бутылки.

Вместе с тем Востриков подчеркнул, что бизнес не приветствует сам путь введения запретов. "Ведь предложения о введении ограничений на другие виды ПЭТ, которые звучат последние годы, могут иметь негативные последствия на отрасль. Путь запретов видов упаковок – тупиковый. Необходимо совершенствовать технологии переработки упаковочных материалов", - заявил он.

Руспродсоюз – крупнейшее межотраслевое объединение производителей и поставщиков всех категорий продуктов питания. Он объединяет более 450 фермеров, переработчиков, дистрибьюторов, логистических компаний, операторы ОРЦ, поставщики технологических решений.