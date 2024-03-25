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Компания Гинера увеличила долю в калининградском лесопереработчике "Лесобалт" до 100%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доля ООО "Союз", подконтрольного российскому бизнесмену и президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, в уставном капитале лесоперерабатывающего завода ООО "Лесобалт" (Калининград) увеличилась с 51% до 100%.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 29 февраля.

При этом закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Невский" вышел из числа совладельцев "Лесобалта".

"Лесобалт", согласно его отчетности за 2022 год, занимается лесо- и деревообработкой. Предприятие производит клееный брус и щиты, дocки, пpoфилиpoвaнный пoгoнaж (плинтyc и вaгoнкa). Его выручка в 2022 году равнялась 253 млн рублей, чистый убыток – 131,6 млн рублей. Данные за 2023 год пока не опубликованы.

ООО "Союз", по данным ЕГРЮЛ, на 95,2% принадлежит Гинеру. Основным видом деятельности компании являются операции по приобретению долей в других организациях. Причем "Союз" рассматривает эти приобретения как долгосрочные вложения и не планирует продавать ценные бумаги в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в отчетности компании за 2023 год.

Балансовая стоимость 51%-й доли "Союза" в "Лесобалте" на конец 2023 года оценивалась в 510 млн рублей.

Помимо "Лесобалта", "Союз" владел (на конец прошлого года) 9,9% в уставном капитале ООО "Капитал Лайф страхование жизни", 100% долей ООО "Капитал медицинское страхование" и 100% долей ООО "Медис".

Как сообщалось, "Лесобалт" в 2005 году ввел в эксплуатацию в Калининграде лесоперерабатывающий завод мощностью 140 тыс. кубометров продукции в год. Стоимость производства составила более 70 млн евро. Основной объем продукции предназначался для экспорта.

ООО "Союз" ООО "Лесобалт" Калининград
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