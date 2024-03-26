Реестр для получения дивидендов МосБиржи закроется 13 мая

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта решил установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, 13 мая, говорится в сообщении торговой площадки.

Набсовет предлагает для выплаты дивидендов распределить всю чистую прибыль ПАО "Московская биржа" (входит в группу "Московская биржа" наряду с "Национальным клиринговым центром" (НКЦ) и "Национальным расчетным депозитарием" (НРД)), полученную по результатам 2023 года, в размере 27,636 млрд рублей, и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 11,859 млрд рублей.

Ранее, на заседании 5 марта, набсовет МосБиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию. Всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли МосБиржи по МСФО за 2023 год.