Оператор аэропорта "Жуковский" в 2023 г. вернулся к убытку после первого прибыльного года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - АО "Рампорт Аэро", управляющее подмосковным аэропортом "Жуковский", в 2023 году получило 615,2 млн руб. чистого убытка по РСБУ, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 9% год к году до 1,5 млрд руб., себестоимость продаж – на 36% до 1,1 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, составила почти 373 млн руб. (на 32% меньше, чем годом ранее).

Существенное влияние на финансовый результат компании, согласно отчету, оказали прочие расходы, которые составили более 1 млрд руб. (почти в 4 раза больше, чем год назад), из них 635 млн руб. – курсовые разницы.

Долгосрочные обязательства "Рампорт Аэро" за отчетный период выросли на 12%, до 4,6 млрд руб., в том числе заемные средства - на 30%, до 2,9 млрд руб. Краткосрочные обязательства сократились на 27%, до 352 млн руб., относящиеся к ним заемные средства - на 91%, до 13 млн руб.

Предыдущий год "Рампорт Аэро" закончило с чистой прибылью в 160,8 млн руб. С открытия "Жуковского" в 2016 году это был первый прибыльный год для компании: в первый год работы аэропорта чистый убыток составил 450 млн руб., в 2017-м – 542 млн руб., в 2018-м – 676 млн руб., в 2019-м – 287 млн руб., в 2020-м – 749 млн руб., в 2021-м – 245 млн руб.

Как сообщалось, в 2023 году "Жуковский" обслужил 1,45 млн пассажиров (+4% г/г): основную долю пассажиропотока обеспечили рейсы "Уральских авиалиний" и Red Wings.

"Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ) с долей 75% и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%). Изначально ЮЭМ была структурой литовской группы Avia Solutions Group. Впоследствии литовцы покинули проект, продав долю в несколько этапов менеджменту "Жуковского". В частности, в 2018 году сообщалось, что собственником 22,5% в "Рампорт Аэро" стал Борис Алешин (наиболее известен как бывший глава упраздненного ныне Роспрома, затем – "АвтоВАЗа").

В последний раз "Рампорт Аэро" раскрывало сведения о своих владельцах в отчетности за 2021 год: 52,49% в компании было у ЮЭМ, 25,01% – у "ТВК Россия", 22,5% – у Алешина. По данным ЕГРЮЛ, до июля 2022 года 100% долей в ЮЭМ принадлежали нидерландской United Airports Management B.V., конечные бенефициары которой не раскрывались, затем компания перешла в собственность гражданки РФ Зарины Илуридзе.

В декабре прошлого года бенефициаром ЮЭМ стал Игорь Абраменко: 99% он получил через ООО "Промышленные инновации", 1% – напрямую, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В январе этого года у "Рампорт Аэро" сменился гендиректор: этот пост вместо Александра Коломийца занял Александр Сенин. Параллельно Сенин возглавил связанные с "Рампорт Аэро" компании "Рампорт АК", "Жиатур", "Жиа сервис".