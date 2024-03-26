Средства юрлиц в банках РФ в феврале выросли сразу на 1%, физлиц - на 2,5%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Объем средств юрлиц в российских банках в феврале вырос существенно - на 527 млрд рублей, или на 1%, после околонулевой динамики января (минус 0,1%), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает, что в целом февральская динамика укладывается в прогноз прироста корпоративных средств на 2024 год в 8-12%, то есть менее 1% в месяц.

Объем средств юрлиц на 1 марта 2024 года достиг 54,3 трлн рублей.

В феврале в основном увеличивались средства на рублевых счетах компаний (+455 млрд рублей, +1,0%), что может быть связано с поступлением бюджетных средств по госконтрактам, отмечает ЦБ. Валютные остатки выросли слабо (+72 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +0,6%), что может объясняться некоторым уменьшением притока юаней, в том числе из-за длинных праздников в Китае.

Объем средств населения в феврале вырос на внушительные 1,1 трлн рублей (+2,5%) после умеренного оттока в январе (минус 0,7%). Такая динамика нетипична для февраля и является рекордом для этого месяца, подчеркивает ЦБ. Столь масштабный рост средств физлиц связан с высокими ставками по вкладам и индексацией с 1 января социальных и страховых выплат.

Объем средств населения на 1 марта составил 46,1 трлн рублей.

Среди средств физлиц увеличились только рублевые остатки (+1,182 трлн рублей, +2,9%), средства в валюте практически не изменились (-52 млрд рублей, -1,3%).

Рублевые средства населения выросли как на текущих счетах (+674 млрд рублей, +5,0%), так и на срочных вкладах (+508 млрд рублей, +1,8%).

Объем средств на счетах эскроу в феврале практически не изменился (-11 млрд рублей, -0,2%) после умеренного снижения в январе (-1,1%). Это обусловлено ростом выдач ипотеки на фоне снижения объемов ввода жилья и, как следствие, раскрытия счетов эскроу (266 млрд рублей после 421 млрд рублей в январе).

Объем госсредств в банках в феврале снизился на 2,1 трлн рублей (-16,1%) - до 10,8 трлн рублей - из-за существенного объема профинансированных госрасходов, в том числе в рамках авансирования госконтрактов. Сократились в основном средства Федерального казначейства - на 2,0 трлн рублей, (-18,3%).

Привлечения от Банка России остались на уровне 3,1 трлн рублей.