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В России в июне средства юрлиц в банках сократились на 0,5%, физлиц - выросли на 1,7%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в июне сократились 0,5% (251 млрд рублей) после более значительного падения в мае - на 2,2%, или на 1,3 трлн рублей, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Рублевые средства на счетах компаний в июне выросли на 220 млрд рублей (0,5%), валютные - сократились на 470 млрд в рублевом эквиваленте, или на 4,3%. ЦБ отмечает, что это может быть связано с конвертацией валютных депозитов в рубли для выплаты дивидендов компаниями-экспортерами, преимущественно металлургическими.

Объем средств юрлиц в банках на 1 июля 2024 года составил 53,8 трлн рублей.

Средства населения продолжили увеличиваться, они выросли на 1,7%, или на 800 млрд рублей после роста на 2,6% (1,3 трлн рублей в мае). Объем средств населения в банках на 1 июля достиг 49,8 трлн рублей.

Росли только рублевые остатки (+896 млрд рублей, +2%), а средства в валюте несколько сократились (-81 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -2,1%).

Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+247 млрд рублей, + 1,6%), так и на срочных вкладах (+650 млрд рублей, +2,1%), хотя на счетах рост был ожидаемо меньше, говорится в докладе. По оценкам ЦБ, около 300 млрд рублей приходится на месячную доходность по вкладам.

С начала года прирост средств физлиц составил 4,8 трлн рублей (+10,5%), что в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (+1,8 трлн рублей, +5%).

Прирост средств на счетах эскроу достиг рекордных за всю историю 440 млрд рублей, или 7,3%, в мае рост составлял 6,2% (353 млрд рублей), что связано с масштабной выдачей ипотечных кредитов, поясняет ЦБ.

Объем госсредств в банках в июне сократился на 200 млрд рублей (1,7%) после роста на 22,7% в мае.

Привлеченные от Банка России средства в июне сократились на 15,3%, или на 700 млрд рублей после роста в мае (+0,1 трлн рублей, +3%).

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