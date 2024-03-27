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Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 10%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале 2024 года выросла на 10,2% в годовом выражении - до 914,06 млрд юаней ($126,46 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. В 2023 году их прибыль снизилась на 2,3%.

Прибыль государственных предприятий за два месяца 2024 года увеличилась на 0,5%, частных компаний - выросла на 12,7%.

Прибыль китайских производителей компьютеров, коммуникационного и другого электронного оборудования подскочила более чем в три раза. Рост также был отмечен в сфере производства электроэнергии (в 1,7 раза), в цветной металлургии (в 1,7 раза), в текстильной промышленности (в 1,5 раза), в автомобильном секторе (также в 1,5 раза).

Прибыль крупных предприятий угольной промышленности снизилась на 37%, сельскохозяйственного сектора - на 7,3%, сферы выпуска электрооборудования - на 2%.

Рост прибыли в январе-феврале был отмечен в 29 отраслях промышленности из 41.

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