Авдолян продал SPV "Якутского СПГ"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Новым владельцем ООО "Глобалтэк" (SPV проекта "Якутский СПГ" Альберта Авдоляна и партнеров) стал Андрей Ни, сообщается в ЕГРЮЛ.

"Продана проектная компания, которая закончила проработку предпроекта еще в прошлом году и передала все материалы в ПАО "ЯТЭК", - пояснил "Интерфаксу" представитель Авдоляна.

По данным ЕГРЮЛ, "Глобалтэк" ранее на 51% принадлежал "А-Проперти", еще на 49% - ЯТЭК. При этом, по данным ЯТЭК, по состоянию на сентябрь 2023 года "А-Проперти" на 100% принадлежит Авдоляну, сама ЯТЭК - Авдоляну и его партнерам.

Андрей Ни практически не имеет бизнес-истории: в 2018 году учредил консалтинговую компанию в Санкт-Петербурге, которой владел менее года. Также руководил двумя небольшими торговыми фирмами там же, ныне обе ликвидированы.

Как сообщалось, в рамках проекта "Якутский СПГ" предполагается построить СПГ-завод мощностью порядка 18 млн тонн в год, газопровод из Якутии на побережье Охотского моря в с.Аян Хабаровского края протяженностью порядка 1,4 тыс. км, а также конденсатопровод мощностью 1,5 млн тонн в год. Проект включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта, где среднегодовой объем транспортировки конденсата зафиксирован в размере 2,5 млн тонн в год. Согласно документу, проектный объем транспортировки газа составит 20 млрд кубометров в год. Труба пройдет через 6 районов Якутии и 2 района Хабаровского края. Газопровод пройдет от действующих месторождений в поселке Кысыл-Сыр через заречные районы Якутии, где можно попутно газифицировать 14 населенных пунктов.

На сайте "Глобалтэка", который в настоящее время не работает, ранее было указано, что ежегодная добыча газа превысит 28 млрд куб. метров.

В июле 2023 года сообщалось, что ЯТЭК ищет партнера в проект, тогда гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов называл его "центральным элементом стратегии компании". Инженерные изыскания должны были быть завершены в прошлом году. Предполагалось, что строительство первой очереди мощностью 8,9 млн тонн СПГ в год займет 3 года.