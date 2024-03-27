Проект утиной фермы в Новосибирской области подорожал до 5,2 млрд рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Проект новосибирского предпринимателя Вадима Степуры по организации полного цикла производства утиного мяса в Новосибирской области подорожал до 5,2 млрд рублей с первоначальных 4,2 млрд рублей, к финансированию проекта может подключиться Россельхозбанк.

"Проектная мощность – 18 тыс. тонн, сейчас, по большому счету, ведется только масштабирование производства – это строительство и ввод птичника для откорма, все остальные объекты возведены и функционируют в рабочем режиме. От стоимости первоначально заявленной мы отклоняемся в правую сторону, первоначально проект оценивался в 4,2 млрд рублей, сейчас – в 5,2 млрд", - сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко журналистам в среду.

По его словам, есть договоренность с новосибирским отделением Россельхозбанка о выделении кредитной линии для проекта.

Проект реализует ООО "Птицефабрика "Улыбино". В 2023 году предприятие произвело 12,5 тыс. тонн утиного мяса.

Ранее сообщалось, что птицефабрика может выйти на проектную мощность в 2024 году. В 2018 году "Улыбино" заключила соглашение с ВТБ об открытии кредитной линии лимитом 2 млрд рублей на строительство комплекса. Изначально предполагалось, что в структуре финансирования проекта 50% составят собственные средства инвестора, 50% – заемные.

Под строительство птицефабрики приобретены два земельных участка общей площадью 400 га, в настоящее время на них располагаются десятки производственных корпусов, в том числе инкубатор, птичники, цех убоя и переработки.

Первую продукцию птицефабрика произвела в декабре 2019 года, в 2021 году было произведено 6,7 тыс. тонн мяса утки, по итогам 2022 года – 10,2 тыс. тонн. Продукция поставляется в регионы РФ, а также на экспорт.