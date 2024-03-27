Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил подъем предыдущего дня на дивидендных ожиданиях, несмотря на негативные сигналы с нефтяного рынка (Brent просела ниже $85,5 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3% во главе с бумагами "НЛМК".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3294,62 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1120 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 92,66 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,2%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "ММК" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,5% "префы"), "ТКС Холдинг" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Совет директоров АФК "Система" на заседании 25 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года (с 2024 по 2026 годы), сообщила накануне компания. Совет директоров определил, что в 2024 году целевой размер дивиденда - не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 гг. допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансовым положением "Системы", отмечается в сообщении. Кроме того, предполагается, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату по дивидендам в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей), свидетельствует отчетность госбанка.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Во "втором эшелоне" подросли акции ПАО "Софтлайн" (+0,8%) на фоне новостей, что компания запускает дополнительную оферту по обмену бумаг для держателей GDR Noventiq в периметре НРД, которые ранее не успели принять участие в обмене. Как говорится в сообщении компании, в обмен на три GDR Noventiq инвесторам будет предоставлена одна акция российской компании. Подача заявок на обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи с 27 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года. 10 апреля компания планирует подвести итоги оферты, 11 апреля - исполнение сделок.

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду вновь попытается достичь важного уровня 3300 пунктов. После повышенной волатильности на рынке в конце прошлой недели ситуация стабилизировалась. Приближающийся дивидендный сезон постепенно будет увеличивать спрос на бумаги российских компаний, считает аналитик.

Аналитик также отметил повышенный спрос на акции ИТ-компаний. Акции "Группы Астра" накануне обновили исторический максимум, причем бумаги компании стоят уже в 2,1 раза дороже цены IPO. В нефтегазовом секторе обновили максимумы "префы" "Сургутнефтегаза", обратил внимание Головинов.

Акционеры ПАО "Группа Черкизово" в среду проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter - по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.

Индекс МосБиржи топчется вблизи сопротивления в области 3300 пунктов с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,4% во главе с Nasdaq на фоне неоднородных статданных.

Объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в феврале увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского падения на 6,9%. Эксперты в среднем прогнозировали рост заказов на 1,1%, по данным Trading Economics.

Между тем, индекс потребительского доверия Conference Board в марте опустился до минимальных за 4 месяца 104,7 пункта. Февральское значение индекса было пересмотрено с существенным понижением - до 104,8 пункта со 106,7 пункта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3%).

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены, Китай и Гонконг снизились вслед за котировками акций технологических компаний.

Курс иены к доллару в среду достиг минимума с 1990 года в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим подъемом ключевой ставки после ее недавнего вывода из отрицательной зоны.

Член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура заявил в среду, что политика регулятора будет оставаться стимулирующей в обозримом будущем. Он дал понять, что поддерживает постепенное повышение ставки.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз на статданных Американского института нефти (API) о существенном росте запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $85,42 за баррель (-1% и -0,6% накануне), майская цена WTI - $80,88 за баррель (-0,9% и -0,4% во вторник).

Согласно оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране выйдут в среду в 17:30 по Москве.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.