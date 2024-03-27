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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей), свидетельствует отчетность госбанка.

"Нужно помнить, что в предыдущем году в данных на конец февраля уже в составе нашей прибыли находилась материальная доля разовых эффектов от переоценки структурной открытой валютной позиции (...). При этом внутри результатов двух месяцев этого года никаких разовых эффектов в доходах мы не видим", - пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

Он заявил, что размер чистой прибыли ВТБ находится "на треке" годовой цели по прибыли (435 млрд рублей - ИФ).

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Чистый процентный доход банка в отчетном периоде снизился на 3% год к году до 107,1 млрд рублей. Чистая процентная маржа сократилась на 60 базисных пунктов (до 2,4%) из-за переоценки пассивов.

Чистый комиссионный доход показал прирост на 29% до 33,4 млрд рублей, благодаря увеличению клиентской базы в розничном бизнесе и росту кредитного портфеля.

Прочие операционные доходы ВТБ сократились в 3,6 раза до 9,5 млрд рублей (годом ранее банк отражал в доходах позитивную переоценку открытой валютной позиции).

Расходы на резервы за два месяца составили 10,9 млрд рублей против 7,2 млрд рублей в январе-феврале 2023 года, что соответствует стоимости риска на уровне 0,4%.

Административно-управленческие расходы ВТБ в январе-феврале выросли на 25% до 67,3 млрд рублей. Отношение расходов к доходам выросло до 44,9% с 31,5% на фоне роста инвестиций и реализации процентного риска в активной части баланса.

Норматив достаточности капитала Н20 группы на конец февраля составил 10,6%, не изменившись по сравнению с началом года.

ВТБ
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