H&M в I финквартале увеличила чистую прибыль в 2,2 раза, лучше прогноза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, что превзошло ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в декабре-феврале составила 1,2 млрд шведских крон ($113 млн) против 0,54 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль выросла почти втрое - до 2,077 млрд крон с 725 млн крон. Рентабельность по ней улучшилась до 3,9% с 1,3%.

При этом выручка снизилась на 2,2% - до 53,669 млрд крон по сравнению с 54,872 млрд крон годом ранее. В том числе продажи в Северной и Южной Америке упали на 6%, в Азии, Африке и Океании - на 4%, в странах юга Европы - на 2%, севера - на 3%, запада - на 1%. Подъем продаж на 12% был зафиксирован в государствах Восточной Европы.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 0,753 млрд крон при выручке в 53,25 млрд крон.

В период с 1 по 25 марта продажи компании в локальных валютах были на 2% выше, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчетности.

Также H&M сообщила об открытии в этом году своего первого магазина в Доминиканской Республике. Всего в 2024 году компания намерена начать работу примерно 100 торговых точек, при этом будут закрыты около 160 магазинов.

На конец февраля H&M управляла 4 338 магазинами против 4 414 годом ранее.

H&M подтвердила прогноз операционной рентабельности на текущий финансовый год на уровне 10%.

Котировки акций ритейлера взлетели на 12,8% в начале торгов в среду. За последние 12 месяцев их цена выросла почти на 43%.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.