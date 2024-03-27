Шведский ЦБ сохранил ставку на уровне 4%, ожидает ее снижения в мае или июне

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4% годовых.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, принимавших участие в опросах Trading Economics и Dow Jones.

При этом Riksbank заявил, что снижение ставки может начаться в мае или июне, если инфляционные перспективы останутся благоприятными.

Темпы роста потребительских цен замедлились и начинают стабилизироваться на целевом уровне в 2%, однако руководство ЦБ хочет получить дополнительные подтверждения этого процесса. Riksbank будет с осторожностью корректировать денежно-кредитную политику с постепенным снижением ставки. Поступающая информация о состоянии экономики и инфляции будет иметь решающее значение при определении ДКП, говорится в сообщении центробанка.

Riksbank теперь прогнозирует замедление инфляции в 2024 году до 3,5% по сравнеию с ожидавшимися в ноябре 4,4%. В феврале потребительские цены повысились на 4,5%.

В этом году, по прогнозу ЦБ, средний размер базовой ставки составит 3,8% годовых (ранее предполагалось 4,1%), в следующем году - 3% (4%), в 2026 году - 2,7% (3,6%).

ВВП Швеции, как ожидается, вырастет на 0,3% по итогам 2024 года, в то время как прежде центробанк прогнозировал снижение на 0,2%. При этом оценка темпов подъема в 2025 году осталась без изменения - 1,9%.