"Селектел" рассматривает возможность создания материнского холдинга

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ООО "Селектел" (оператор IT-инфраструктуры), не исключающий возможность проведения IPO, планирует создание материнской холдинговой структуры, сообщил в интервью "Интерфаксу" операционный директор компании Владимир Дергачев.

По его словам, компания пока не определилась с конкретными планами и сроками проведения IPO.

"Селектел", как любая успешная компания, рассматривает разные варианты развития. IPO рассматривается наравне с другими вариантами, но говорить о конкретике пока преждевременно. Для нас самое важное – быть готовыми к любым возможным сценариям, к использованию любого инструмента развития компании, и в этом сейчас заключается наш основной фокус", - сказал Дергачев.

"При этом мы рассматриваем различные варианты, например, создание материнской холдинговой структуры", - добавил он.

По его словам, в случае принятия решения о проведении IPO компания предпочтет российскую площадку. "Самое основное, фундаментальное – это тот факт, что "Селектел" работает на российском рынке, все сотрудники работают в России, налоги платятся в России, с точки зрения рынка капитала Россия – приоритет. Альтернативы на текущем этапе, скорее, не рассматриваем", - сказал операционный директор компании.

В 2023 году компания привлекла инвестора – фонд Tier 5 Геворка Вермишяна получил 25% "Селектела".

По словам Дергачева, привлечение инвестора не повлияет на возможные планы по IPO. "Это независимые друг от друга процессы. Вся та работа, которую мы вели, ведем, будем вести с точки зрения развития компании, повышения ее прозрачности, развития корпоративной среды – все это мы продолжаем делать, чтобы в случае каких-либо потенциальных решений в отношении дальнейших шагов к публичности мы были к этому готовы", - сказал топ-менеджер.

Говоря о планах компании на 2024 год, Дергачев сказал, что "Селектел" рассчитывает расти по выручке теми же темпами, что и рынок в целом (около 30%). При этом компания намерена сохранять рентабельность на уровне порядка 50%.

В 2024 году "Селектел" начинает активно развивать свою новую точку присутствия в Москве – дата-центр "Юрловский". Этот проект рассчитан на 2 тыс. серверных стоек, он будет соответствовать наивысшему уровню отказоустойчивости Tier IV. Проект будет реализовываться поэтапно: две очереди по 1 тыс. стоек. Запуск первой очереди запланирован на 2025 год. Планируемый объем инвестиций в проект Дергачев не назвал.

Планов по международной экспансии у компании сейчас нет. "Селектел" – российская компания, которая фокусируется на работе в России. Мы чувствуем очень большой потенциал в российском рынке IT-инфраструктуры, при этом он связан не только с уходом западных конкурентов, но и с более фундаментальными факторами цифровизации экономики в целом. Мы видим, что спрос на облачную инфраструктуру и сейчас, и в будущем будет очень активно расти, и хотим свой основной фокус сделать на российском рынке", - сказал Дергачев.

"Селектел" – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd (принадлежит Левиеву и Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна – 24%, ООО "Селектел-Инвест" – 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO. Также идет процесс преобразования компании из ООО в АО.

Выручка ООО "Селектел" в 2023 году по МСФО составила 10,2 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA – 5,7 млрд рублей, рентабельность по скорр. EBITDA – 55%, чистая прибыль – 2,8 млрд рублей.