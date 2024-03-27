МосБиржа сообщила о графике работы в майские праздники

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа определила регламент работы в период майских праздников в 2024 году.

Согласно сообщению биржи, в праздничные дни 29-30 апреля и 10 мая будут проводиться торги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В рабочую субботу 27 апреля торги, в том числе на вечерней сессии, проводятся в обычном режиме.

В указанные выше даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

В рабочие дни 2-3 мая и 6-8 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке, рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться по действующему регламенту.

28 апреля, 1 мая, 4-5 мая и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.