Минфин в I квартале разместил ОФЗ на 764 млрд руб. и выполнил квартальный план на 95,5%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в первом квартале 2024 года в ходе первичных аукционов разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 764 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план размещения на 95,5%.

Максимальные объемы размещения нового госдолга на первичных аукционах были зафиксированы 17 января, когда Минфин в ходе одного аукциона продал ОФЗ на общую сумму 97,053 млрд рублей по номиналу, а также 20 марта, когда были размещены бумаги на 95,094 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ в первом квартале 2024 года планировал разместить ОФЗ объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего было запланировано 11 аукционных дней – по четыре в феврале и марте, три - в январе.

Минфин в 2023 году разместил ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн рублей по номиналу, причем большая часть заимствований была сделана в первом полугодии прошлого года. Первые два квартала 2023 года Минфин незначительно недовыполнял свои планы по размещениям ОФЗ, которые были довольно значительными. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом – на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей.

Третий квартал поставил перед Минфином дополнительные вызовы: в августе ведомство было вынуждено пропустить один из аукционных дней (16 августа) на фоне скачка волатильности после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% годовых на внеочередном заседании, а 6 и 27 сентября первичные аукционы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен. Таким образом, в третьем квартале 2023 года были размещены бумаги лишь на 700,1 млрд рублей при плане в 1 трлн рублей (то есть план размещения был выполнен лишь на 70%).

План по размещению ОФЗ на четвертый квартал 2023 года был установлен Минфином всего в 500 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего за четвертый квартал Минфин смог разместить гособлигации на сумму 571,09 млрд рублей.